Menino empurrado do 10.º andar da galeria Tate Modern está fora de perigo

Um menino de seis anos que terá sido empurrado por um adolescente do 10.º andar da galeria Tate Modern, em Londres, deixou de estar em perigo de vida, anunciou esta segunda-feira a polícia local.

O adolescente, de 17 anos, está detido por tentativa de homicídio, depois de várias pessoas terem afirmado que empurrou a criança da plataforma panorâmica da galeria, no domingo, onde estavam vários visitantes. A polícia municipal adiantou que o menino ainda está em estado crítico, num hospital de Londres, mas a sua condição estabilizou.

A criança caiu da plataforma aberta da Tate Modern, no 10º andar da galeria situada na margem do rio Tamisa e um dos lugares turísticos mais visitados do Reino Unido, tendo sido encontrada numa varanda do quinto andar.

Uma testemunha do incidente, Nancy Barnfield, contou à agência Associated Press que estava com a família no local quando ouviu um “grande estrondo” e, de seguida, uma mulher a gritar “onde está o meu filho? Onde está o meu filho?”.

Segundo adiantou, um homem foi logo detido pelos outros visitantes até a polícia chegar. A polícia referiu, entretanto, não acreditar que o suspeito e a vítima se conheçam.

A criança foi assistida no local antes de ser levada por um helicóptero-ambulância para um hospital de Londres.

O 10.º andar da Tate Modern, galeria de arte moderna que recebe cerca de seis milhões de visitantes por ano, faz parte de uma extensão em forma de pirâmide que abriu em 2016 e oferece uma vista panorâmica de Londres. A galeria, que foi de imediato encerrada após o incidente, reabriu hoje, mas a plataforma panorâmica continua fechada.

“A Tate está a colaborar com a polícia para ajudar a investigação”, garantiu uma porta-voz da galeria.