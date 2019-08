Explosões em depósito de armas na Sibéria fazem milhares de desalojados

Uma série de explosões, esta segunda-feira, num depósito de armas de uma base militar em Achinsk, perto de Krasnoyarsk, na​ Sibéria, fez pelo menos oito feridos e levou milhares de pessoas a abandonar as suas casas, segundo noticiam a Reuters e a agência de notícias russa TASS.

Imagens divulgadas através destas agências e das redes sociais mostram explosões em cadeia, bolas de fogo e faíscas no céu, seguidas de fumo negro.

O balanço de vítimas ainda é provisório, estando por confirmar a morte de um soldado que tinha sido avançada por fontes médicas da região.

A Rusal, segunda maior empresa produtora de alumínio do mundo, suspendeu as operações na sua fábrica em Achinsk e ordenou a evacuação do local. Pelo menos 11 mil habitantes daquela cidade terão entretanto deixado as suas casas.