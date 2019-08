Wall Street vive pior sessão do ano devido à guerra comercial entre EUA e China

A bolsa nova-iorquina, bússola dos mercados mundiais, teve esta segunda-feira a sua pior sessão do ano, ao cair ainda mais do que as praças asiáticas e europeias, com os investidores a cederem ao agravamento das tensões comerciais sino-norte-americanas.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o selectivo Dow Jones Industrial Average perdeu 2,90%, o tecnológico Nasdaq caiu 3,47% e o alargado S&P500 desvalorizou 2,98%.