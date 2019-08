Preço médio de venda de casas sobe 28% no Porto no primeiro trimestre deste ano

O preço médio de venda das casas no Porto aumentou 28% no primeiro trimestre deste ano, atingindo o máximo histórico de 2124 euros por metro quadrado (m2) desde 2007, divulgou esta segunda-feira a Confidencial Imobiliário.

“O mercado residencial do Porto voltou a ser o que mais valorizou a nível nacional, com uma subida homóloga do preço das casas de 28,8%, no primeiro trimestre de 2019”, lê-se num comunicado divulgado. O preço médio de venda das casas no Porto atingiu os 2124 euros por m2, um “valor inédito” neste mercado considerando a monitorização do SIR-Sistema de Informação Residencial, que se reporta a 2007, indica o mesmo comunicado.

As freguesias que superam o preço médio de venda (2124 euros por m2) são lideradas pela União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória (2682 euros/m2). A União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde e a União de Freguesias do Lordelo do Ouro e Massarelos estão também acima deste patamar, com preços, respectivamente, de 2612 euros/m2 e 2303 euros/m2. Campanhã mantém-se como a freguesia mais barata da cidade, com um preço de venda das casas situado em 1291 euros/m2.

Segundo a Confidencial Imobiliário, “a valorização agora observada apresenta, contudo, um abrandamento face ao trimestre anterior, quando atingiu os 32,9%”. “Não obstante o nível de preços registado ser um marco no concelho [do Porto], o preço agora atingido no Porto apresenta um gap (hiato) de 1.437 euros/m2, face ao preço médio de venda registado em Lisboa no trimestre, que se situou nos 3.561 euros/m2”, conclui a nota de imprensa.