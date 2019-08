Central de Cervejas adquire Água Castello

A Sociedade Central de Cervejas e Bebidas (SCC), grupo que fabrica a cerveja Sagres e engarrafa a água do Luso, comprou a marca Água Castello, água mineral natural gaseificada, foi hoje anunciado. A companhia detida a 100% pela holandesa Heineken reforça assim o portefólio de marcas de água em Portugal, já que a Luso é uma água mineral natural lisa, sem gás.

Em comunicado oficial hoje enviado às redacções, adianta a SCC - “que no seu grupo integra a Novadis, a Sociedade de Água de Luso e a Hoppy House Brewing” - que “acabou de adquirir a um grupo de investidores privados liderado pela Capital Criativo, 100% do capital da Mineraqua Portugal”.

A Mineraqua “detém a concessão e a marca Água Castello” e é dona de uma “unidade de enchimento em Pisões, Moura, no Alentejo”. A Castello “vendeu cerca de cinco milhões de litros em 2018, o que representa uma quota de cerca de 7% em volume do mercado das águas com gás em Portugal, segundo os dados da AC Nielsen”, citados no comunicado hoje emitido pela SCC.

O valor do negócio não foi avançado.