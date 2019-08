Uribe suprime uma das maiores lacunas para Sérgio Conceição

A novela durou alguns dias, mas o FC Porto oficializou ontem a contratação de Matheus Uribe, o sétimo reforço dos “dragões” para a época 2019-20. O colombiano, que tem o perfil do médio que faltava ao plantel liderado por Sérgio Conceição, terá custado cerca de 11 milhões de euros, e já poderá ser utilizado na próxima semana frente ao Krasnodar, na segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Uribe, de 28 anos, assinou com o FC Porto um contrato de quatro anos e será um dos mais bem pagos do plantel portista.

A pouco mais de 48 horas de fazer a estreia oficial na temporada 2019-20, no primeiro jogo de uma eliminatória que, em caso de sucesso, manterá o FC Porto na corrida pelos mais de 50 milhões de euros garantidos com a presença na Liga dos Campeões, os “dragões” parecem ter finalmente resolvido um dos principais problemas de Sérgio Conceição.

Após uma época em que perdeu duas finais (Taça de Portugal e Taça da Liga) e não conseguiu impedir a “reconquista” do Benfica, o treinador portista ficou sem meia dúzia de habituais titulares (Casillas, Militão, Felipe, Óliver, Herrera e Brahimi), e, depois de a SAD do FC Porto ter suprimido as lacunas na baliza (Marchesín), na defesa (Marcano e Saravia) e nas alas (Luis Dias e Nakajima), Matheus Uribe terá a responsabilidade de fazer esquecer Héctor Herrera, um dos líderes dos “dragões” nas últimas temporadas. E os pontos de contacto entre os dois jogadores são vários.

Uribe vestirá no FC Porto a camisola 16, número que era de Herrera, e, tal como o antigo capitão “azul e branco”, o último reforço portista chega ao campeonato português oriundo do futebol mexicano. Há, no entanto, um pormenor que pode fazer a diferença entre os dois. Ao contrário de Herrera, que quando chegou ao FC Porto tinha acabado de completar 23 anos e teve tempo para se adaptar às exigências do futebol europeu – havia no plantel “pesos pesados”, como Lucho, Fernando, Defour ou Quintero -, Uribe acabará esta época com 29 anos e terá pouca margem de erro num plantel onde não abundam as opções para o meio-campo.

Apesar do regresso de Sérgio Oliveira, que pode ter um papel de segunda linha importante como teve Óliver, Conceição tem dois nomes que são garantia de qualidade (Danilo e Otávio), restando depois apenas Loum, que mostrou pouco nos primeiros seis meses no Dragão, e dois jovens talentosos, que, no entanto, precisam de tempo e estabilidade para crescerem na equipa: Bruno Costa e Romário Baró.

Assim, a Conceição não resta outra alternativa que não seja apostar todas as fichas na rápida adaptação de Uribe ao modelo de jogo que pretende. Se isso acontecer, o colombiano será certamente uma das figuras do campeonato português. À semelhança de Herrera quando chegou a Portugal – com o tempo o mexicano tornou-se num médio mais completo -, Uribe distingue-se como um jogador de transição, um típico “8” com remate forte e que gosta de surgir na área adversária: em 2017-18, marcou 14 golos pelo América.

As qualidades de Uribe valeram-lhe a convocatória para o Mundial 2018 e Copa América 2019, onde foi titular em três jogos de ambas competições, um currículo que ajuda a explicar os cerca de 11 milhões de euros investidos na sua contratação e no facto do colombiano passar a ser um dos mais bem pagos no plantel “azul e branco”: vai receber cerca de dois milhões por cada uma das quatro épocas de contrato.

Apesar de já ter sido ontem oficialmente apresentado, Uribe não será uma das 23 opções de Conceição para o jogo do FC Porto amanhã, em Krasnodar. Para o duelo contra os russos da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o técnico portista incluiu na convocatória os restantes seis reforços, abdicando de Diogo Costa, Diogo Leite, Diogo Queirós, Loum e Aboubakar. Definitivamente de fora das opções de Conceição, estão Galeno e Fernando Andrade, que vão reforçar o Sp. Braga e o Sivasspor, respectivamente.