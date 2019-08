FPF divulga os nomeados para a 4.ª edição dos prémios Quinas de Ouro

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta segunda-feira os nomeados dos prémios da gala Quinas de Ouro, cuja quarta edição irá acontecer no dia 2 de Setembro, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa. A FPF, em conjunto com a Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF) e o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), seleccionou os candidatos para as 15 categorias, que passam por jogadores e treinadores de futebol, futsal e futebol de praia, quer masculino, quer feminino.

A votação dos vencedores destes prémios que assinalam a prática destas modalidades regidas pela FPF vai ser feita online no site quinasdeouro.fpf.pt entre esta segunda-feira, a partir das 20h, e o dia 23 de Agosto.