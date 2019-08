Olympiacos ou Basaksehir: os potenciais adversários do FC Porto no play-off da Champions

Caso consiga ultrapassar a formação russa do Krasnodar na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o FC Porto já sabe quem irá encontrar no play-off, última barreira antes da fase de grupos da competição. O sorteio, realizado esta segunda-feira na Suíça, ditou que os “dragões” terão de medir forças com os turcos do Basaksehir ou os gregos do Olympiacos. A equipa de Atenas é treinada pelo português Pedro Martins.

Foto Sorteio relativo ao FC Porto UEFA

Os comandados por Sérgio Conceição viajarão esta segunda-feira até à Rússia onde, na quarta-feira, jogarão o primeiro jogo contra o Krasnodar. No Estádio do Dragão, a partida será no dia 13 de Agosto.

Os encontros dos ‘play-offs’ estão marcados para 20 ou 21 de Agosto e para 27 ou 28 de Agosto.