Mateus Uribe é o novo reforço do FC Porto

O FC Porto oficializou, nesta segunda-feira, a contratação do futebolista internacional colombiano Mateus Uribe. O jogador que alinhava no América, do México, e cuja saída do clube mexicano foi anunciada no domingo, assinou um contrato válido por quatro temporadas.

Num vídeo divulgado pelo clube, o médio internacional colombiano, de 28 anos, que vai ser o número 16, agradeceu a oportunidade: “Estou muito contente de chegar ao FC Porto e muito agradecido por esta oportunidade. Espero estar à altura do que representa este grande clube”.

Mateus Uribe, formado no Envigado, conquistou, ao serviço do Atlético Nacional, da Colômbia, a Taça da Colômbia, a Liga de Abertura, a Taça Libertadores e a Supertaça Sul-Americana.

Com a camisola do América, no México, venceu a Liga Abertura de 2018, Taça Clausura de 2019 e o título de Campeão dos Campeões em 2019.

Ao serviço da selecção, que representou pela primeira vez em aneiro de 2017, disputou o Mundial2018 e a Copa América 2019.