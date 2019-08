Maguire é o defesa mais caro da história do futebol

O defesa internacional inglês Harry Maguire é o novo jogador do Manchester United. O defesa, de 26 anos, assinou contrato com os "red devils” até 2026, com mais um ano de opção, numa transferência que é a mais cara de sempre de um defesa, com a imprensa inglesa a noticiar um valor a rondar os 87 milhões de euros.

Com este valor, Maguire ultrapassa Virgil van Dijk e Lucas Hernandez, até aqui os defesas mais caros da história.

“Estou muito feliz por ter assinado por este grande clube. Gostei muito da minha passagem pelo Leicester e gostaria de agradecer a toda a gente no clube (...) contudo, quando o Manchester United nos bate à porta é uma grande oportunidade”, referiu o jogador.

Formado no Sheffield United, Maguire transferiu-se para o Hull City, que o emprestou em 2014/15 ao Wigan, antes de o defesa se mudar para o Leicester, em 2017/18.