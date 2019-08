Equipas lusas conhecem adversários no “play-off” da “Champions” e Liga Europa

O FC Porto fica esta segunda-feira a conhecer o possível adversário no “play-off” da Liga dos Campeões de futebol, no sorteio que se realiza em Nyon, apesar de ainda ter de ultrapassar os russos do Krasnodar na terceira pré-eliminatória.

O vencedor do confronto entre o vice-campeão nacional e o terceiro classificado do campeonato russo da época passada — a disputar pela primeira vez o acesso à “Champions” —, terá estatuto de cabeça de série no designado caminho das ligas, tal como a equipa que se impuser no embate entre os belgas do Club Brugge e os ucranianos do Dínamo de Kiev.

Caso confirme o favoritismo e se qualifique para o “play-off”, o FC Porto, campeão europeu em 1987 e 2004, defrontará o vencedor do confronto entre os turcos do Basaksehir e os gregos do Olympiacos, treinados por Pedro Martins, ou entre os suíços do Basileia e os austríacos do LASK, em jogos marcados para 20 e 21 de Agosto (primeira mão) e 27 e 28 (segunda mão).

Para poderem atingir a fase de grupos da Liga dos Campeões, na qual tem entrada directa o Benfica, campeão português, os “dragões” têm de ultrapassar primeiro o Krasnodar, onde jogarão na quarta-feira, no embate inaugural da terceira ronda preliminar, recebendo os russos em 13 de Agosto.

A sede da UEFA, em Nyon (Suíça), vai também ser palco do sorteio do “play-off” da Liga Europa, no qual estarão duas equipas portuguesas: o Sporting de Braga será cabeça de série no grupo 3, ao contrário do Vitória de Guimarães no agrupamento 1.

Tal como o FC Porto, também as equipas minhotas terão ainda de superar a terceira pré-eliminatória, na qual os bracarenses vão defrontar os dinamarqueses do Brondby e os vimaranenses os letões do Ventspils, em jogos marcados para a próxima quinta-feira (primeira mão) e 14 e 15 Agosto (segunda mão).

Caso se apurem, Braga e Guimarães disputarão os dois jogos do “play-off” em 22 e 29 de Agosto, na expectativa de se juntarem ao Sporting, que está directamente qualificado para a fase de grupos da Liga Europa na qualidade de vencedor da Taça de Portugal.