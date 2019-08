A vitória de Lewis Hamilton (no estilo)

O britânico Lewis Hamilton conseguiu, este domingo, a oitava vitória da temporada no Mundial de Fórmula 1, ao vencer o Grande Prémio da Hungria. Mas, antes disso, o piloto da Mercedes, de 34 anos, conseguiu outra vitória, desta vez na moda.

Durante uma sessão de treinos, o piloto deu nas vistas com um look da Tommy Hilfiger, marca que patrocina a equipa de Hamilton. O campeão do mundo vestiu um popover largueirão com riscas brancas e cinza. As calças amarelas eram também oversized e tinham uma risca lateral cinzenta.

Foto Getty/Charles Coates

Mas o que o transportou realmente para os anos de 1980 foram os óculos espelhados da marca Police, desenhados pelo piloto no âmbito de uma colaboração. A rematar, um boné da Mercedes, cujo símbolo, pelas suas cores, parecia complementar na perfeição o conjunto

Já o calçado não surpreendeu: Hamilton calçou umas sapatilhas pretas de outro patrocinador, a Puma.