Lena Dunham quase beija Brad Pitt e é criticada nas redes sociais

A actriz Lena Dunham está a ser alvo de críticas pela sua interacção com o actor norte-americano Brad Pitt na passadeira vermelha, na cerimónia que assinalou a estreia do filme Era Uma Vez… Em Hollywood, onde ambos contracenam. As imagens que registaram o momento mostram o que parece ser um beijo forçado por parte actriz nova-iorquina. Brad Pitt, que, de acordo com os relatos, terá desviado a cara para fugir à investida de Lena Dunham.

Dias antes, a actriz havia partilhado imagens das gravações do filme no Twitter, afirmando que “não é todos os dias que seduzimos o Brad Pitt” e os internautas não deixaram o momento escapar. “Lena Dunham tentou beijar Brad Pitt nos lábios sem o consentimento dele, temos de chamar isto de: agressão sexual/assédio”, disse um utilizador na rede social, onde partilhou a fotografia que captou o momento.

Nas imagens pode ver-se a actriz a colocar o braço sobre o actor norte-americano, que olha em frente e parece surpreendido pelo movimento.

O momento dividiu os fãs da actriz, com alguns a aplaudirem a “coragem” à actriz por ter tentado beijar o colega. Mas a maioria não gostou do que viu.

As críticas a Lena Dunham sublinham a importância do consentimento e destacam a expressão de surpresa do actor norte-americano, assinalando o padrão duplo que distingue, nesta situação, o abuso e assédio de homens para mulheres e o abuso e assédio de mulheres para homens, e condenando o comportamento abusivo, independentemente do género do agressor e da vítima.

