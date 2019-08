Beauty Run quer pôr mulheres a correr pelo bem-estar, saúde e beleza

Uma corrida, que pretende reunir até 1500 mulheres, “activações de marcas com experiências de beleza”, aulas de aquecimento e alongamento e um concerto. É assim que, resumidamente, a directora de Marketing da Sephora Portugal, Rita Corrêa Mendes, resume a Beauty Run.

Levando em consideração que “as corridas estão a ganhar cada vez mais expressão em Portugal”, a Sephora, retalhista de cosméticos sedeada em Paris e com representação em mais de 30 países, Portugal incluído, pretende desta forma “estar mais próxima da mulher portuguesa”, explica à Culto. “Decidimos fazer uma corrida superdisruptiva, focada no ADN da marca Sephora: Beleza, Diferenciação e Exclusividade proporcionando ainda uma arena de várias experiências de beleza e garantidamente muita diversão”, acrescenta a mesma responsável.

A prova de cinco quilómetros, que espera reunir cerca de 1500 participantes, acontece a 22 de Setembro, no Parque das Nações, com o tiro de partida agendado para as 9h30. Além da corrida, todas as participantes terão acesso ao recinto onde acontecem outras experiências, nomeadamente o concerto dos Santa Manel, a banda residente da Revenge of the 90s.

Esta é a primeira vez que a Sephora Portugal organiza uma corrida, mas o formato não é estranho à marca: “No Brasil, a iniciativa já vai na quinta edição e é um sucesso”, revela Rita Corrêa Mendes, ao mesmo tempo que confessa a “ambição de a tornar um sucesso em Portugal também”. “Temos de momento a intenção de realizar esta corrida anualmente, mas tudo dependerá da adesão do público português a este formato de corrida.”

As inscrições, abertas a maiores de 16 anos, podem ser efectuadas​ online e implicam o pagamento de 25 euros, incluindo, além da participação no evento, o Kit de Partida, composto por uma T-shirt técnica, uma pulseira de atleta e diversas amostras dos parceiros do evento, a ser levantado nos dois dias anteriores nas lojas dos centros comerciais Chiado, Colombo e Vasco da Gama, em Lisboa. Para quem concluir o trajecto há ainda um Kit de Meta, com produtos com os selos Paco Rabanne, Guerlain, Sisley, John Frieda, Rituals, Benefit, Sephora Collection e Korean Brands, avaliado em 70 euros.