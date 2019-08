É preciso “defender os defensores do ambiente”: em 15 anos, houve mais de 1500 mortes

Foi durante a manhã de 24 de Maio de 2017 que dez trabalhadores rurais, chamados “sem terra”, foram assassinados no estado brasileiro do Pará, naquela que é considerada uma das piores chacinas do Brasil dos últimos 20 anos. Tinham ocupado parte da fazenda Santa Lúcia e foram alvo de uma operação policial ao local para fazer cumprir 14 mandados de prisão – os primeiros relatos davam conta de que a polícia tinha reagido a um suposto confronto armado entre as vítimas, mas nenhum agente ficou ferido, nem os carros danificados. As provas reunidas dão a entender que o grupo foi executado – alguns estavam ajoelhados ou deitados –, mas os 17 polícias denunciados pela justiça continuam em liberdade, sem terem ido a julgamento.

É um dos casos em que os conflitos territoriais resultaram em morte. Neste caso eram trabalhadores rurais, mas há muita gente que morre a proteger as suas terras, ou florestas, cursos de água ou outros recursos naturais: são activistas ambientais, advogados, membros de movimentos sociais, jornalistas, povos indígenas, guardas florestais, membros de comunidades agrárias ou pessoas que resistiram a despejos forçados e intervenções violentas.

Em 15 anos (entre 2002 e 2017), morreram mais de 1500 pessoas a defender o ambiente ou as suas terras de práticas invasivas — a maior parte das mortes está relacionada com recursos naturais, sobretudo com a indústria agrária e mineira; e os indígenas são os mais afectados. A primeira frase do estudo que apresenta estes dados, publicado esta segunda-feira na revista científica Nature Sustainability, deixa-o claro: “A cada ano, morrem mais pessoas a defender o ambiente do que militares do Reino Unido e da Austrália destacados para zonas internacionais de guerra.”

Estas mortes ambientais foram registadas em 50 países e a maior parte dos crimes acontece em países com corrupção e em que não é dada grande atenção ao cumprimento da lei, o que faz com que grande parte dos criminosos saia impune; Portugal e a maior parte dos países europeus não estão na lista. A falta de condenações pode também acontecer porque muitos dos homicídios acontecem em zonas remotas em que há pouco policiamento, o que pode dificultar a recolha de provas.

Quanto às vítimas, “pode ser qualquer pessoa que resista a violência”, admite em comunicado a investigadora Nathalie Butt, que fez parte do estudo. “E, mais importante, os povos indígenas estão a morrer em maior número do que qualquer outro grupo.” De resto, são pessoas que “intervêm de forma pacífica, profissional ou voluntária, para proteger o ambiente e os direitos territoriais. Podem ser pessoas que trabalham directamente nas terras, pessoas que as representam, ou defensores dos habitats e de espécies”, lê-se no estudo.

O grupo de quatro investigadores das universidades de Queensland (Austrália), Oxford e Sussex (Reino Unido) asseveram que “os negócios, os investidores e os governos nos dois lados desta cadeia de violência têm de ser responsabilizados” por estas mortes e por toda a violência inerente.

Durante os 15 anos analisados no estudo, houve 1558 mortes – ainda que o número possa ser maior por haver países em que a causa da morte não é devidamente registada, ou porque não há comunicação social livre para fazer passar a informação. Segundo os dados recolhidos pela organização não-governamental Global Witness, usados no estudo, o número de mortes duplicou nos últimos anos: passou de uma média de duas mortes por semana para quatro.

Só em 2017, morreram por todo o mundo pelo menos 185 ambientalistas e defensores das suas terras: 56 deles no Brasil e 47 nas Filipinas. Entre 2014 e 2017, a maior parte das mortes relacionadas com o sector agrícola foi registada no Brasil e nas Filipinas; o Brasil foi também o país com mais mortes ligadas à indústria madeireira.

Já no sector mineiro, a maioria das mortes foi registada nas Filipinas, na Colômbia e na Índia. Quanto à água e às barragens, a maior parte das mortes ocorreu na Guatemala e nas Honduras. As mortes associadas à caça furtiva foram mais registadas no Vietname e na República Democrática do Congo.

Os investigadores pedem cautela porque estas mortes por questões ambientais são “a ponta do icebergue” e explicam que há muito mais violência além das mortes. “Por cada defensor do ambiente morto, outros milhares enfrentam violência directa, ameaças e intimidação psicológica”, refere o estudo. Podem ainda ser alvo de repressão ou de discriminação religiosa ou devido à sua etnia.

Para efeitos de comparação, os investigadores explicam que as 1558 mortes de pessoas que defendiam o ambiente são em maior número não só do que dos militares do Reino Unido e da Austrália que morreram em zonas de guerra activa no mesmo período de tempo (697 militares), como corresponde a quase metade do número de militares norte-americanos mortos, desde 2001, no Iraque e no Afeganistão (4044 militares).

O Brasil tem sido “consistentemente o país com o maior número de mortes de defensores ambientais, sobretudo de populações indígenas” e a eleição do Presidente brasileiro Jair Bolsonaro “traz novas preocupações”. A intenção de flexibilizar a compra de armas e as leis ambientais, assim como o seu desinteresse assumido em proteger a floresta da Amazónia, acusando os ambientalistas de serem “terroristas”, têm sido dos principais motivos de preocupação.

No final de Julho deste ano, o líder indígena Emyra Wajãpi (de 68 anos) foi morto no estado brasileiro do Amapá enquanto voltava para a sua aldeia depois de visitar a filha numa povoação vizinha. A comunidade local diz que o corpo foi encontrado no rio e que a sua morte resultou do ataque de um grupo de garimpeiros, que o esfaqueou.

Em resposta, Jair Bolsonaro, conhecido por contar com o apoio do sector rural brasileiro e por comparar os indígenas a “animais de jardim zoológico”, continuou a afirmar que pretende “legalizar o garimpo” em reservas indígenas da Amazónia. “Isto cria uma legitimidade para que os garimpeiros invadam, matem e façam aquilo que acharem por bem”, disse na semana passada a antropóloga Susana de Matos Viegas, em entrevista ao PÚBLICO.

Susana de Matos Viegas alertava que a política de Bolsonaro pode levar ao extermínio dos povos indígenas no Brasil e afirmou que a morte daquele líder indígena “é um sinal de que se está a concretizar o pior que podia acontecer, e é apenas o início”.