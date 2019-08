Facebook e Instagram voltam a falhar

Desde o início da tarde deste domingo que utilizadores do Facebook e Instagram de vários países, incluindo Portugal, estão a reportar problemas nas redes sociais.

De acordo com o site Downdetector, que relata em tempo real problemas em vários tipos de serviços, nas últimas 24 horas, o Instagram foi alvo de cerca de 21263 queixas e o Facebook de 7174.

No caso do Facebook, grande parte das queixas dizem respeito à impossibilidade de fazer log in na rede social, mas também dificuldades a escrever comentários e a partilhar conteúdo.

O mesmo aconteceu com os utilizadores do Instagram, que também reclamam que não conseguem entrar nas suas contas. Outros que conseguem fazê-lo queixam-se de que a funcionalidade de partilha está com problemas, não sendo possível comentar ou fazer upload de fotografias. No Instagram, propriedade da Facebook, também há relatos acerca de alguns problemas com o feed.

Até ao momento, a empresa de Mark Zuckerberg ainda não fez qualquer comentário ao problema. Falhas com esta são já recorrentes nos dois sites. A 13 de Março, por exemplo, o Facebook esteve inacessível ou com várias das suas funcionalidades indisponíveis para inúmeros utilizadores em grande parte da Europa e da América do Norte, bem como em algumas áreas do Brasil e do sudeste asiático. O Instagram encontrava-se igualmente indisponível.