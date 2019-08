Uma hipótese para o estacionamento em Lisboa

Nasci em Lisboa, vivo em Lisboa e conheço razoavelmente esta cidade. Na minha actividade profissional, tive a oportunidade de me relacionar com a problemática do trânsito e das respectivas vias rodoviárias. Tendo por suporte este conhecimento e, verificando ser cada vez mais preocupante a situação da circulação rodoviária na cidade, decidi, após alguma pesada e prolongada meditação, arriscar pronunciar-me sobre esta matéria. A sugestão que vou apresentar, se for seguida, demorará, naturalmente, algum tempo a realizar, sobretudo pelos prévios estudos e cálculos que serão necessários efectuar e, depois, pela sua concretização prática.

Existem em Lisboa muitos (dezenas? centenas?) locais em que se prevê a construção de novos edifícios, ou porque neles existem terrenos disponíveis ou porque os edifícios neles existentes serão para demolir e permitirem a construção de novos edifícios. Na Câmara Municipal de Lisboa (CML) devem existir, para alguns destes casos, os pedidos ou mesmo os projectos para a construção desses edifícios. A CML poderá seleccionar tais locais (com base nas respectivas dimensões e localização), verificar se existem projectos ou não, contactar os respectivos proprietários e mediante um acordo a estabelecer com tais proprietários propor-lhes a construção, pela própria CML, apenas da respectiva estrutura resistente (devidamente calculada para o efeito). De seguida, transformar essa estrutura num “parque de estacionamento” elevado durante um período que terá de ser acordado também com os proprietários, período esse que resultará do tempo necessário à CML para recuperar o investimento feito na construção. No final desse período, a CML entregará a citada estrutura, gratuitamente, aos proprietários que, a partir daí, concluirão a construção do edifício que pretendiam.

É obvio que este “acordo-contrato” exige um estudo cuidadoso, tendo em vista, principalmente, as verbas envolvidas e os prazos durante os quais a CML utilizará a estrutura que construiu para servir como “parque de estacionamento”. E, naturalmente, a CML terá de elaborar e de fixar regras para impor que o estacionamento das viaturas passe a ser feito nas estruturas a que acima me refiro.

Amadeu Garcia dos Santos, Lisboa

ADSE e as cativações

Torna-se incompreensível a opção por cativações de que resultem privações para os cidadãos em prol dos juros que as mesmas constituam para os cofres do Estado. Por exemplo, considere-se uma espécie de cativação os 4 ou 5 meses que o Estado demora a reembolsar despesas de saúde para quem optou pela ADSE. Um caso concreto (que se multiplicará exponencialmente ao nível de uma generalidade de funcionários públicos) é, por exemplo, uma despesa de 1200 euros, de que a percentagem reembolsável pode ser devolvida nos, referidos, 4 ou 5 meses. Claro está que a despesa gera juros no Estado, mas, por consequência, cria grandes transtornos a um agregado familiar cujos ordenados líquidos somados não ultrapasse os 2500 euros.

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso