O chão pacífico da lavoira

“A arte variadíssima de obrigar a terra a produzir tudo não é uma arte rude, pois todas as Sciencias a-cortejam, e a-servem; não obscura, pois é a mais antiga e universal; não vil, nem desprezivel, pois só depende de Deus, em quanto os homens todos dependem d’ella. As cidades, que affectam desprezar os campos, deles nasceram, por eles vivem, e medram, que só lá lêem as suas raizes: transformam-se ellas, envelhecem, amesquinham-se, doidejam, morrem e esquecem, em quanto eles, os campos, permanecem, riem, amam, dão, e prometem de continuo; coexistiram desde o principio, coexistirão até ao fim com a Raça Humana. A charrua e o enchadão, topam em todo a parte com ruinas de templos, e palacios…” (1)

Continuar a ler