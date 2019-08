Tristes dos que não encontram beleza suficiente na realidade

O artigo do El País fez-me sorrir, confesso. O título traduz-se para algo como Turismo de faz-de-conta: horas na fila para fazer uma fotografia falsa num templo em Bali. A abri-lo estavam duas fotografias do Pura Lempuyang. Numa via-se um casal nas chamadas Portas do Céu do templo, com o vulcão Agung (o mais alto da ilha da Indonésia) no horizonte, o céu azul pontuado por nuvens. O romantismo da imagem era exacerbado pelo reflexo perfeito deste cenário no que parece ser um espelho de água aos pés dos turistas. Na outra vê-se a jornalista búlgara Polina Marinova junto às ditas Portas do Céu, mas não há reflexo e sob os seus pés nem uma gota de água, só chão normal.

Se frequentam a Internet é provável que já tenham visto uma dessas fotografias aparentemente perfeitas. O único problema com elas, como esclarece o artigo do diário espanhol e um outro já publicado na Fugas, é que são falsas. Não há qualquer espelho de água no templo, mas apenas um truque fotográfico — um espelho ou outra superfície reflectora colocada por baixo da câmara do smartphone, no ângulo certo, cria uma realidade inexistente. Aparentemente, não faltam balineses a oferecerem-se para criar a ilusão a troco de algumas moedas. Bom para eles. Balineses felizes, instagrammers satisfeitos, tudo perfeito, não é?

Não exactamente. Porque, pelos vistos, a maior parte dos instagrammers ou influencers que partilharam as fotografias com reflexos perfeitos esqueceram-se de explicar que elas resultam de um truque e que quem for a Pura Lempuyang não vai encontrar um espelho de águas plácidas a enquadrar umas portas que se abrem para a paisagem. E a multidão de pessoas que os segue acreditou que aquela era a realidade que os aguardava naquele canto de Bali que, até então, não era muito concorrido — o que se entende, porque a ilha está cheia de templos lindíssimos.