Novo tiroteio nos EUA faz vítimas mortais no Ohio

Horas depois da tragédia de El Paso, Texas (EUA), uma pessoa abriu fogo no cento da cidade em Dayton, estado de Ohio, na madrugada deste domingo. Pelo menos cinco pessoas morreram no tiroteio e os feridos já foram transportados para hospitais locais, de acordo com os media locais.

A BBC noticia que o alerta foi dado à 1h da manhã local (5h em Lisboa), horas depois do massacre que fez 20 vítimas e 26 feridos em El Paso, no estado do Texas.

Ainda não se sabe quem foi o atirador e se conseguiu fugir. A polícia de Dayton anunciou que está a investigar o tiroteio e pediu a colaboração de testemunhas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Vídeos nas redes sociais mostram pessoas a fugir enquanto se ouvem vários tiros que ecoavam pelas ruas.