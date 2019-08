Bebé de dois meses foi salvo pela mãe no tiroteio de El Paso

Leta Jamrowski, de 19 anos, recebeu este sábado a notícia de que a sua irmã, Jordan Anchondo, de 25 anos, estava entre as vítimas do massacre deste sábado no supermercado Walmart de El Paso, no estado norte-americano do Texas. Jordan estava com o seu filho, um bebé de dois meses, que sofreu alguns ferimentos, mas sobreviveu.

Segundo Leta Jamrowski, Jordan (como muitos outros) estaria a fazer compras para o regresso às aulas quando um homem armado disparou sobre ela e outras 19 pessoas. O bebé sobreviveu aos disparos, apesar de se encontrar no University Medical Center, em El Paso, onde está a ser tratado por ter alguns ossos partidos.

Segundo os médicos, contou Leta à Associated Press, é bastante provável que sejam consequência da queda da mãe, após o disparo. Tudo indica que esta terá feito um escudo com o corpo para proteger o filho.

“Pelas lesões do bebé, eles disseram que mais do que provavelmente a minha irmã estava a tentar protegê-lo”, disse Leta​. “Quando foi baleada, ela estava a segurar nele e acabou por cair-lhe em cima, por isso partiu alguns ossos. Ele sobreviveu porque ela deu a vida”, continuou. Jordan Anchondo tinha três filhos.

Leta continua ainda à espera de notícias do cunhado, Andre Anchondo, que também se encontrava no local.

Este sábado, um atirador matou pelo menos 20 pessoas num supermercado Walmart em El Paso e feriu mais de 26 pessoas antes de ser preso.

​Minutos antes do tiroteio, foi publicado na Internet um manifesto supremacista e crítico da “invasão hispânica do Texas”, que está a ser investigado pela polícia de El Paso. O conteúdo do texto e o timing da sua publicação levaram as autoridades texanas a suspeitar que o mesmo possa ter sido escrito pelo alegado autor do crime, Patrick Crusius (21 anos) ​– que fez mais de 1000 quilómetros de carro só para disparar indiscriminadamente contra as pessoas num centro comercial, junto à fronteira.

Horas depois da tragédia de El Paso, um homem abriu fogo no centro da cidade em Dayton, no estado do Ohio, na madrugada deste domingo. Pelo menos nove pessoas foram mortas no tiroteio, entre as quais a irmã do atirador, que foi abatido pela polícia.

Na última semana, registaram-se nos EUA quatro tiroteios, que fizeram 34 vítimas mortais. Só este ano houve 32 tiroteios em massa.