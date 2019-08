O desespero de quem espera: a família Chibante fica sem tecto dentro de dias

O gesto tornou-se um automatismo nas últimas semanas. Firmino Chibante pega no telemóvel, com crescente frequência e exponente aflição, e disca o já memorizado número da Domus Social, a empresa municipal da habitação da Câmara do Porto. Dentro de nove dias, a 14 de Agosto, termina o prolongamento do contrato que o senhorio aceitou fazer. E o seu agregado familiar de sete pessoas que habita num T2 ficará sem tecto. Na lista de espera da habitação camarária, variam entre os lugares 26 e 28 há mais de 100 dias.

