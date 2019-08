Quarteira expõe nas ruas da cidade os seus 15 heróis, pessoas comuns que marcaram uma geração

Todos os dias, ao final da tarde, Odília Sacramento repete o ritual: vende cachorros atrás de cachorros, sempre a aviar até às 3h00. A salsicha, aparentemente, nada tem de especial. Porquê, então, as filas de espera? “Sei lá...!”, responde. Os clientes avançam com uma explicação: “A simpatia da senhora”. Não será só por esse motivo, mas a verdade é que ela faz parte do painel dos 15 Heróis de Quarteira , uma exposição de fotografia, que vai constituir um roteiro cultural para descobrir a cidade.

Continuar a ler