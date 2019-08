Portugal é o 4.º país da Europa com mais espécies em risco de extinção

A Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) divulgou, a 18 de Julho de 2019, que mais de 28 mil espécies estão ameaçadas de extinção, incluindo 40% de anfíbios, 34% de coníferas, 33% de corais de recife, 25% de mamíferos e 14% de aves. Dos 1,7 milhões de espécies já identificadas, a Lista Vermelha avaliou o risco de extinção de quase 105 mil. As espécies ameaçadas estão divididas em três categorias: “vulnerável” (VU), “em perigo” (EN), e “criticamente em perigo” (CR).



Existindo desde 1964, a IUCN tornou-se a fonte de informação mais abrangente de informação do mundo sobre o estado global de conservação de espécies de animais, fungos e plantas. Mede a saúde da biodiversidade mundial, sendo “uma ferramenta importante para informar e promover acções para a conservação da biodiversidade e a mudança de políticas fundamentais para proteger os recursos naturais”. Recolhe dados sobre as ameaças, habitats ou o número de espécimes numa população, ajudando a orientar as decisões de conservação. Em 2020, a Lista Vermelha pretende chegar às 160 mil espécies avaliadas. A perda de habitats, sobrexploração de recursos e alterações climáticas são algumas das ameaças às espécies



Em 2019 Número estimado de espécies descritas Espécies avaliadas pela Lista Vermelha Espécies ameaçadas Entre 2000 e 2019, o número de espécies em risco de extinção mais do que duplicou, aumentando de 11 mil para mais de 28 mil A avaliação da Lista Vermelha está dividida em três categorias: "vulnerável" (VU), porque enfrenta um risco de extinção na natureza elevado; "em perigo" (EN), quando o risco de extinção na natureza é muito elevado; e "criticamente em perigo" (CR), quando o risco é extremamente elevado. Vulnerável (VU) Em perigo (EN) Criticamente em perigo (CR) Lince-ibérico Lynx pardinus “Criticamente em perigo” até 2015, o lince-ibérico é agora considerado “em perigo”, embora continue a ser a espécie de felino mais ameaçada do mundo e o carnívoro em maior perigo na Europa. A reprodução em cativeiro e os programas de reintrodução na natureza, em Portugal e Espanha, têm aumentado o seu número Algumas espécies ameaçadas em território português VU EN CR Lince-ibérico Lynx pardinus “Criticamente em perigo” até 2015, o lince-ibérico é agora considerado “em perigo”, embora continue a ser a espécie de felino mais ameaçada do mundo e o carnívoro em maior perigo na Europa. A reprodução em cativeiro e os programas de reintrodução na natureza, em Portugal e Espanha, têm aumentado o seu número Número de espécies em risco de extinção nos principais grupos taxonómicos Por categoria de ameaça, em 2019 Vulnerável (VU) Em perigo (EN) Criticamente em risco (CR)



O grupo das plantas é o que se encontra em maior declínio. As plantas com flor são a espécie mais ameaçada: 13.500 caminham para a extinção Em 2019

Saramugo Anaecypris hispanica É um dos peixes de água doce mais ameaçados da Península Ibérica. Tem cerca de seis centímetros de comprimento e a sua dieta baseia-se em pequenos invertebrados, podendo ingerir também plantas e detritos. As principais ameaças à sua conservação são a perda e degradação do habitat provocadas pela construção de barragens e açudes, a poluição, a extracção de inertes ou a captação de água Algumas espécies ameaçadas em território português VU EN CR

Portugal está em 4.º lugar entre os países europeus com mais espécies em risco de extinção

Os dez países da Europa com mais espécies ameaçadas, em 2019

Em Portugal

Em três anos, as espécies ameaçadas em Portugal quase duplicaram As plantas continuam a ser o grupo com o número mais elevado em risco. Houve um aumento de 20 mil espécies avaliadas entre 2016 e 2019 Total Plantas

Águia-imperial-ibérica Aquila adalberti Ave de rapina de grande envergadura, habita exclusivamente na Península Ibérica. Em Portugal, o estado de conservação da águia-imperial-ibérica continua a estar “criticamente em perigo”: só existem 17 casais. Esta pequena população depende de medidas para mitigar o impacto de ameaças como o envenenamento, perseguição directa, nomeadamente através do abate, pilhagem, destruição de ninhos e perturbação dos locais de nidificação Algumas espécies ameaçadas em território português VU EN CR

O Equador é o país com mais espécies ameaçadas, incluindo as plantas. Portugal está em 27.º lugar no ranking

Madagáscar é o que tem mais répteis em risco de extinção, os EUA têm mais peixes, moluscos e fungos ameaçados, e na Indonésia são os mamíferos que estão em risco. No Brasil são as aves, na Austrália os invertebrados e na Colômbia os anfíbios

Em 2019

No mundo

O continente com mais espécies em perigo é a América, com 14.458

Em 2019