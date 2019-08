“Não podemos entrar nesta histeria de lançar alertas” sobre o lítio

A União Europeu considerou prioritário ter no seu território a exploração de minerais e terras raras que possam ser usadas na descarbonização da economia. Actualmente, a China é o único país que tem todas as fases de produção da cadeia - desde a extracção do minério (que não existe na natureza em estado puro) até à sua conversão em lítio. Há fabrico de lítio através de pegmatitos na Austrália e no Brasil, mas também estes países enviam para a China os seus concentrados para produzir lítio. Portugal tem a oportunidade de ter entre as suas fronteiras todos os elementos da cadeia, diz o geólogo da Universidade do Porto, que tem já vários projectos de investigação financiados pela União Europeia. Alexandre Lima lamenta que estejam no terreno campanhas de “desinformação”, que estão a confundir as pessoas que acabam por ver ameaças em todo o lado.

