Pouco resta do último derby da Supertaça

Com todo o historial de Benfica e Sporting, não foram assim tantas como isso as vezes em que os dois grandes rivais de Lisboa se defrontaram na Supertaça. Sem contar com os confrontos não oficiais em 1944 (para a inauguração do Estádio Nacional) e 1964 (organizado pela Casa da Imprensa), o jogo de hoje será apenas o quarto derby entre “águias” e “dragões” no embate entre campeão e vencedor da Taça. O último não foi assim há tanto tempo (2015), mas, da forma como as equipas mudaram desde então, parece que foi há décadas. E o clima entre os dois rivais era bem menos pacífico.

Recuemos então quatro anos, até um Verão que estava a ser escaldante, com a mudança de Jorge Jesus da Luz para Alvalade. Era o Sporting a apostar forte numa jogada de duplo efeito, a de ter um treinador com experiência de campeão no rival. Enfrentar Jesus logo no primeiro jogo da época não estaria por certo nos planos do Benfica, que tinha iniciado um novo ciclo com Rui Vitória. No Algarve, um golo de Teo Gutiérrez aos 53’ deu o triunfo ao Sporting de Jesus, mas o grande prémio dessa época seria do Benfica de Vitória.

Dessa Supertaça de 2015, entre titulares e suplentes (utilizados e não utilizados), os “encarnados” ainda mantêm alguns (Jardel, Fejsa, Samaris, André Almeida e Pizzi); dos 18 “leões” desse jogo, apenas Jefferson continua ligado ao Sporting, mas longe de ser primeira opção. E nenhum dos treinadores está, sequer, na Europa. Rui Vitória tem tido sucesso na Arábia Saudita, Jorge Jesus está a dar os primeiros passos no Flamengo.

Em 40 anos de Supertaça, o FC Porto é, de longe, o grande dominador, com mais de metade dos títulos - 21 triunfos em 30 que disputou -, sendo que perdeu a primeira de todas (em 1979, 1-2 nas Antas para o Boavista) e é o actual detentor do título (triunfo por 2-1 sobre o Desp. Aves). Já o Sporting, apenas perdeu uma vez na Supertaça (em 1980, frente ao Benfica), contabilizando oito troféus, enquanto o Benfica tem um registo bastante negativo nas suas 19 participações - sete vitórias e 12 derrotas.

Nas quatro dezenas de edições da Supertaça, o campeão em título venceu por 23 vezes, enquanto o vencedor da Taça de Portugal ganhou em 14 ocasiões. Só por quatro vezes o finalista vencido da Taça anterior (nos casos em que a mesma equipa vence Liga e Taça) conquistou a Supertaça: FC Porto (1981 e 1983), Sporting (1987) e V. Guimarães (1988).