O podcast Planisférico acabou. Grandes episódios da enciclopédia do futebol

O podcast Planisférico deixa de existir. Foram dois anos e pouco a contar histórias de futebol. E felizmente que o futebol é sempre muito mais que futebol.

Recorde cinco grandes episódios do Planisférico, a começar com a estreia do podcast, a 21 de Abril de 2017.

Há o grupo de amigos que se juntava para jogar à bola e acabou a criar um clube onde já passaram jogadores de 35 nacionalidades diferentes. Também há aqueles adeptos que salvaram o clube do desaparecimento quando os dirigentes foram acusados de lavagem de dinheiro. Ou o grupo organizado que tinha cânticos, cachecóis e até ia ver jogos a outras cidades, mas ainda não tinha um clube próprio para apoiar. No episódio 14 do Planisférico.

Como o Planisférico é um podcast que “fala com a verdade”, o episódio 21 “meteu a carne toda no assador” e foi recuperar algumas das melhores frases do futebol português e não só. Da portugalidade de Carlos Carvalhal, Manuel Cajuda e Vítor Pereira, às sardinhas de Eric Cantona, as teorias linguísticas de Abel Xavier e os engates em bares de Jorge Simão, falamos de muita coisa, incluindo de algumas origens alternativas de Jesus Cristo, que poderá ter nascido em Lisboa ou algures no Pará.

É da infinita relação entre música e futebol que falámos no episódio 25 do Planisférico. Temos um artista convidado, Mário Lopes, homem do futebol e da música, um suplente de luxo para o nosso titularíssimo Tiago Pimentel. Viajamos um pouco por todo o mundo (tivemos de ser selectivos), com paragens prolongadas em Inglaterra, Brasil e Portugal, em que falamos de futebolistas-músicos, músicos-futebolistas e equipas que cantam em coro, sem esquecer, claro, Freddy Adu, que finalmente se estreou em jogos oficiais pelo Las Vegas Light, mas que agora tem de enfrentar uma nova tentação chamada marijuana.

No episódio 42, o último do podcast, não nos queríamos ir embora sem falar de Julio Iglesias e de outros guarda-redes cantores, do professor avançado, do filho do ditador que era capitão da sua selecção ao mesmo tempo que era presidente da federação de futebol do seu país, mas que jogou 25 brilhantes minutos em quatro épocas no futebol italiano, e do avançado que encontrou uma segunda vida a vender... preservativos.​ Um episódio para ouvir até ao fim.

