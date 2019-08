Benfica goleia Sporting e conquista Supertaça

O Benfica conquistou neste domingo a oitava Supertaça do seu historial, ao golear o Sporting, no Estádio Algarve, por 5-0. Com este resultado, os “encarnados” arrancam da melhor forma a temporada 2019-20 e igualam o rival em número de troféus, mas muito longe do recordista FC Porto (21).

Jogando com três centrais, foi quase sempre em transições ofensivas que o Sporting causou calafrios ao rival. Foi assim logo aos 2’, numa descida pela esquerda que culminou com um cruzamento de Bruno Fernandes e um corte atabalhoado de Ferro, que Vlachodimos anda desviou para campo. E voltou a ser assim num lance em que o guarda-redes do Benfica travou um remate de meia distância do médio português.

Os “encarnados” tinham mais bola, circulavam mais e ocupavam com mais regularidade o corredor central, mas voltou a ser o Sporting a estar perto do golo. Com muitas dificuldades defensivas, Nuno Tavares deixou fugir Bruno Fernandes nas costas, numa jogada que começou em Thierry Correia, e o médio dos “leões” voltou a perder o frente a frente com Vlachodimos.

Não marcou o Sporting, aproveitou o Benfica. Pizzi recebeu entre linhas com espaço para pensar, fez uma assistência perfeita para as costas do quinteto defensivo leonino e Rafa surgiu ao segundo poste, a rematar cruzado para o 1-0 (40').

O Benfica foi para o intervalo em vantagem e ganhou novo fôlego com o 2-0, aos 60’. Um desentendimento entre Coates e Mathieu já na área leonina redundou numa recuperação de bola de Rafa, que assistiu Pizzi para uma finalização de primeira.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Desorientado, o Sporting permitiu mais um par de ocasiões flagrantes ao rival e o 3-0 chegou mesmo, de livre directo, cobrado de forma irrepreensível por Grimaldo (64').

Marcel Keizer arriscou então, desfazendo a defesa a três e passando a um 4x3x3, com Diaby e Luiz Phellype já em campo, mas foi o Benfica a ampliar a vantagem, novamente com a dupla Rafa-Pizzi a funcionar. O capitão dos “encarnados” dominou com o pé direito após aceleração de Rafa, rompeu pela área e concluiu com o esquerdo (75').

O Sporting ainda procurou minimizar a derrota, mas só conseguiu chegar à baliza “encarnada” de meia distância, e o filme repetiu-se. Seferovic desviou de primeira um cruzamento da esquerda, de Grimaldo, e Renan defendeu por instinto, mas já nada pôde fazer para travar a recarga de Chiquinho, que minutos antes substituíra Gabriel.