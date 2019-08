De guarda-redes a “salvador” de clubes em desespero

Luiz Carlos Stefan de Andrade costuma ter sorte e sabe escolher amizades. Foi guarda-redes da selecção de Macau e fez fortuna a transferir jogadores de Portugal para a China e de chineses para Portugal. Comprou o Desportivo das Aves e com ele venceu a Taça de Portugal. Mais recentemente tornou-se dono do Vilafranquense, que subiu à II Liga pela primeira vez, mesmo com ordenados em atraso. Stefan de Andrade tem no empresário José Veiga “um irmão mais velho” e no antigo dirigente desportivo e advogado Luís Duque “um conselheiro” influente. Tentou o negócio da mineração no Brasil e acabou por ver a sua empresa Plenamerica envolvida na investigação internacional Rota do Atlântico, em que Veiga é um dos principais envolvidos.

