Uma infantilidade que gerou um vendaval

Uma fracção de segundo, um mero instante de desentendimento foi quanto bastou para transformar um derby equilibrado num jogo de sentido único. Aconteceu aos 60’, com uma infantilidade cometida por dois dos mais experientes jogadores do Sporting (Coates e Mathieu) a ser aproveitada por dois dos mais decisivos elementos do Benfica. Rafa e Pizzi, uma sociedade que funciona de olhos fechados, dinamitou a organização defensiva de uma equipa que não soube capitalizar a semi-surpresa do sistema pelo qual optou.

