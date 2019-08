Um noir no deserto

É demasiado fácil uma série de televisão passar despercebida no meio de tanta oferta. É que já não são apenas as vias tradicionais, as grandes cadeias de televisão e os canais de cabo – os serviços de streaming entraram no jogo da produção própria e cospem programação original em ritmo acelerado. E, como esses serviços de streaming são cada vez mais, é impossível dar conta de tudo e é preciso fazer escolhas. “Perpetual Grace, LTD”, uma série produzida pela Epix (canal de cabo da MGM) e que está disponível em Portugal no serviço NOS Play, tem tudo para passar despercebida no meio de tanta oferta.

