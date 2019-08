Tancos: 26.º arguido detido no aeroporto de Lisboa

O coronel da GNR Taciano Alfredo Teixeira Correia, que liderava a investigação criminal da GNR à data do furto em Tancos e recuperação do armamento dos paióis do Exército, é o 26.º arguido no processo.

O Jornal de Notícias avança que o militar regressava de missão na República Centro-Africana quando foi detido, este sábado, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Esta informação foi confirmada pela GNR ao PÚBLICO. Segundo a GNR, o coronel Taciano Correia foi já presente a juiz para primeiro interrogatório judicial e aguarda-se a comunicação das medidas de coacção.

O oficial agora detido era, à data do furto do armamento, director da estrutura de investigação criminal e é suspeito de ter autorizado a participação da Guarda Nacional Republicana na encenação para a recuperação do arsenal de guerra, através dos militares do Núcleo de Investigação Criminal de Loulé.

O militar regressava a casa, de uma viagem da República Centro-Africana, país onde estava colocado desde o ano passado como coordenador de uma missão das Nações Unidas, para o gozo de um período de férias.