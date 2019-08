“Em 2017 foi presa por homicídio. Um erro levou-a de volta à escola”, publicado em 28 de Julho de 2019

A arguida encontra-se em liberdade depois de dois tribunais a terem condenado, em primeira e depois em segunda instância. Em nenhum momento foi ilibada pela justiça. O que ditou a sua libertação foi um erro judicial relacionado não com uma pretensa violação dos direitos humanos – à qual o Supremo Tribunal de Justiça de resto não alude – mas sim com uma violação das regras do Código de Processo Penal, por via do incumprimento de uma formalidade relacionada com os direitos de defesa da arguida. O subscritor do Direito de Resposta é apresentado como advogado da docente porque efectivamente o é, desde 2018.