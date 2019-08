Quando às 20 horas de 5 de Setembro de 1968 o Cadillac preto da Presidência do Conselho de Ministros saiu do Forte de Santo António da Barra, no Estoril, iniciava-se o fim do Estado Novo. No interior do potente automóvel blindado que se dirigiu para Lisboa iam à frente o motorista e Silva Pais, director da PIDE, a polícia política da ditadura. António de Oliveira Salazar, o seu médico pessoal, o cardiologista Eduardo Coelho, e o neurocirurgião Vasconcelos Marques eram os passageiros do banco traseiro. Noutro veículo, seguiam a governanta Maria de Jesus e o subsecretário de Estado Paulo Rodrigues. O forte, então popularmente conhecido como Forte de Salazar, seria rebaptizado mais tarde pela oposição como a “torre do tombo de Salazar”.

