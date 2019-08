Quem faz campanha no terreno com Rio?

Rui Rio tem dito que é preciso inventar uma nova forma de fazer campanha e é possível que se veja obrigado a fazê-lo já para as legislativas de 6 de Outubro. É que não falta gente no PSD que, por não ter conseguido entrar nas listas de candidatos a deputados, ou não estar em lugar elegível, se esteja a pôr já fora da campanha. “O partido não vai ter quem faça campanha eleitoral”, vaticina um dirigente social-democrata, apontando duas razões: “O PSD está desmobilizado e as pessoas que ficaram de fora das listas não sentem nenhuma obrigação de ir para o terreno defender a bandeira do partido”.

