“É um Batmobile!” Morcego invade avião e torna-se viral nas redes sociais

Os passageiros que voavam de Charlotte, na Carolina do Norte, para Newark, Nova Jérsia, na quarta-feira, foram surpreendidos por um viajante inesperado que causou um rebuliço (e muita animação) no avião da companhia aérea norte-americana de baixo custo Spirit Airlines. “É um Batmobile!”, ouve-se num dos vídeos partilhados na rede social Twitter que mostram o momento da invasão de um morcego que sobrevoou ininterruptamente as cabeças dos passageiros.

O episódio terá acontecido por volta das 6h30 da manhã (hora local), apenas meia hora depois de o avião ter levantado voo. Os vídeos já se tornaram virais na Internet, em particular, o partilhado pelo actor Peter Scattini, que já conta com 177 mil visualizações, quase sete mil likes, mais de mil retweets e inúmeros comentários.

A algazarra só acalmou quando um dos passageiros conseguiu prender o morcego entre um livro e uma chávena e levá-lo até à casa de banho do avião, onde ficou até ao desembarque.

Esta sexta-feira, em comunicado, o porta-voz da companhia aérea, Derek Dombrowski, confirmou o ocorrido e assume que o mamífero poderá ter entrado no avião na terça-feira à noite, enquanto estava a ser feita a manutenção da aeronave.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Acrescentou ainda que o mamífero foi levado pelas autoridades de controlo animal e que “ninguém ficou ferido neste incidente, incluindo o morcego”. “Por precaução, as autoridades revistaram e desinfectaram o avião”, esclareceu.

A companhia aérea disponibilizou-se para oferecer um reembolso aos passageiros no valor de 50 dólares (45 euros).

Mais populares A carregar...

O comediante e apresentador Stephen Colbert foi um dos que brincou sobre o vídeo, dizendo: “Não acredito que apareceu um morcego num voo da Spirit Airlines. Eu só vi guaxinins.”