To Bee or Not To Bee, eis a questão

Muito se tem falado da necessidade de proteger as abelhas, insectos fundamentais no equilíbrio do nosso planeta — basta pensar que “cerca de 80% dos alimentos de origem vegetal” que ingerimos dependem do processo de polinização, como dizia ao PÚBLICO há uns meses Carla Rego, investigadora do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E muitas são as iniciativas que têm surgido para conservar este animal: coberturas verdes em paragens de autocarro, pornografia beesexual e cartões açucarados para ter no bolso.

A Ó! Galeria não anda a dormir e resolveu dedicar este mês de Agosto à causa. A exposição colectiva To Bee or Not To Bee reúne mais de 30 ilustradores, portugueses e estrangeiros, que com os seus trabalhos esperam "despertar consciências" para a "ameaça" que paira sobre esta espécie, fundamental no equilíbrio do ecossistema". Vai daí, 5% das vendas serão doadas à Bee Life, associação internacional sediada na Bélgica que se dedica a proteger as abelhas. A inauguração é este sábado, 3 de Agosto, na Ó! Galeria do Porto (Rua Miguel Bombarda, 61), pelas 16h30; a mostra estende-se depois para o espaço de Lisboa (Calçada de Santo André, 86), a partir de dia 10.