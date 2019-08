As FARC e a Colômbia: depois da luta, chegou o tempo de plantar a utopia

Reportagem

Três anos depois da assinatura do acordo de paz que pôs fim ao conflito entre as FARC e o Estado colombiano, os ex-guerrilheiros aprendem a viver em paz com as comunidades afectadas. Entretanto, aproxima-se o fim do período de transição para as zonas de reincorporação, onde permanecem milhares de antigos combatentes que querem saber como será o seu futuro.