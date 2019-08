Vários mortos em tiroteio em El Paso, Texas

Várias pessoas foram mortas este sábado num tiroteio num centro comercial, disse o chefe de gabinete do presidente da câmara local, citado pela CNN. Desconhece-se ainda quantas pessoas terão morrido.

A mesma estação televisiva avança que os atacantes, em número indeterminado, foram detidos.

De acordo com os meios de comunicação locais, os disparos ocorreram num supermercado Walmart.

Na terça-feira, duas pessoas foram mortas e um polícia ferido num supermercado desta cadeia no Mississippi.

No domingo, quatro pessoas morreram na sequência de um tiroteio no estado norte-americano da Califórnia, durante um festival gastronómico que decorria na cidade de Gilroy – um suspeito de ser o atirador está entre as vítimas mortais, depois de ser abatido pelas autoridades.