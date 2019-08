A Praia do Sul da Ericeira corre-nos nas veias há cinco gerações

Sair de Lisboa, com o tempo quente e abafado, e chegar à Ericeira, onde passa uma brisa fresca, é uma alegria constante e sempre renovada. Há um condicionamento qualquer, que Pavlov explicará, que nos faz cantar o hino da terra, mal vemos uma pontinha daquele mar: “Ericeira, Onde o Mar é Mais Azul / Nas belas praias do sul / De doirada e fresca areia / Ericeira, és tão bela e tão formosa...” Embora já sejamos todos crescidos, não resistimos a acompanhar o ritmo com palmas e gargalhadas, de tão ridículos que somos. Mas repetimos, sempre, porque ver aquele mar imenso enche-nos o peito; imaginar o seu cheiro tão característico, por causa das algas, faz-nos esquecer de imediato as correrias da semana.

