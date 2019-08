O primeiro hotel da Plaza Mayor é português e uma lição de História

Primeiro, uma lição de história. Madrid — ainda antes de o ser — era um pequeno povoado na fronteira com os reinos cristãos do Norte de Espanha e com os reinos muçulmanos doSsul. Era o século IX, por volta de 850, quando al-Majrīṭ foi fundada pelos muçulmanos. “O nome quer dizer mar das águas”, conta Rosa, nossa guia nesta viagem, porque o grande rio Manzanares corria naquelas terras. A cidade havia de ser conquistada em 1085 pelo rei Afonso VI de Leão. Mas foi apenas com o rei Filipe II (Filipe I, de Portugal), em 1561, que a cidade passou a capital política de Espanha, mantendo-se a capital religiosa em Toledo, não muito longe de Madrid.

