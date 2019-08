Memória, a Itália à mesa em Campo de Ourique

As letras do nome deste restaurante italiano que abriu recentemente no bairro lisboeta de Campo de Ourique aparecem ligeiramente desfocadas porque é assim a memória, nem sempre nítida. E o Memória – o mais recente projecto do grupo Non Basta, que tem dois Pasta Non Basta, um em Alvalade e outro na Elias Garcia – propõe-se ir resgatar sabores que guardamos em lugares por vezes (temporariamente) esquecidos.

A ideia aqui é continuar a trabalhar a cozinha italiana, mas com uma atenção mais focada nos detalhes: um exemplo, para além dos produtos mais tradicionais vindos de Itália, é a utilização cada vez maior de produtos da horta que o grupo tem em Mafra, como os tomates variados que chegam à mesa numa salada colorida (7€).

As pizzas, em 13 variedades, com preços entre os 9€ e os 14€, são as propostas que mais se aproximam da oferta dos Pasta Non Basta, mas aqui o destaque vai para a Pizza Memória, com ‘nduja, a intensa pasta de salame de porco com pimentão e especiarias, picante e deliciosa.

Nos pratos de pasta fresca, onde a preocupação foi a de respeitar as receitas tradicionais italianas, a carta, escrita à mão como se alguém tivesse tomado notas despreocupadamente numa folha de papel, propõe, por exemplo, pappardelle al ragù di coniglio (sendo o coelho cozinhado lentamente, 14€), spaghetti al vongole (14€) ou o spaghetti alla carbonara com guanciale, ovo, pecorino e parmesão (12€). Há ainda três opções para quem quiser uma “tachada” para dividir: linguini nero al pescatore (38 para 3 pessoas); spaghetti al pomodoro e burrata (35 para 3); e fetucinne con pollpete (30 para 3).

Nas entradas, pode-se optar por provar alguns produtos italianos mais especiais, como o prosciutto San Daniele (DOP, 14 meses), a mortadela al tartuffo de Bologna, o parmigiano reggiano (DOP, 44 meses), o tallegio di Bergamo ou o excelente queijo azul Lady Capra, ambos também DOP e com preços entre o 5€ e os 10€ dependendo do tamanho da dose.

Outra aposta do Memória é o Spritz, o célebre cocktail de base vínica, muito apreciado como aperitivo, sobretudo em Veneza, onde os copos com a bebida cor-de-laranja se multiplicam nas esplanadas ao final da tarde. Aqui pode-se pedir seis versões diferentes, todas em copo ou jarro, umas mais amargas, outras mais cítricas, outras mais doces. Há cocktails clássicos como o igualmente muito popular Negroni, mas há também uma marca de vinho da casa, o Arrisca, resultado de uma parceria com o produtor Luís Louro, de Estremoz.

O Memória veio ocupar o espaço de uma antiga geladaria e a sua porta vermelha dá acesso a uma primeira sala, junto à cozinha aberta, passando-se depois para outra zona e, por fim, para uma área exterior que, pelo menos durante os meses de Verão, funcionará como esplanada.

Memória Rua 4 da Infantaria, 26ª, Lisboa Horário: de 2ª a 5ª das 12h às 15h e das 19h às 22h30; 6ª até às 23h30; sábado das 12h30 às 23h30 e domingo das 12h30 às 22h30. Não tem dia de encerramento.