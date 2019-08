O pão nosso do dia-a-dia

Há dois novos títulos na colecção Terra Incognita, da Quetzal. Viagem por África, de Paul Theroux, e Teoria da Viagem, de Michel Onfrey, juntam-se assim a obras como O Grande Bazar Ferroviário, também de Theroux, ou Canto Nómada, de Bruce Chatwin. Viagem por África, cuja primeira edição data de 2002, é um apaixonante relato da jornada que levou Paul Theroux do Cairo à Cidade do Cabo, atravessando países como o Sudão, a Etiópia, o Quénia, a Tanzânia, o Uganda e o Malawi, Moçambique e o Zimbabué. Com uma escrita escorreita, límpida e muitas vezes sarcástica, o autor transporta-nos “por cenários deslumbrantes ou atalhos perigosos”, por lugares do planeta que poucos ousariam pisar. É também por isso que Terra Incognita é mais do que uma colecção de livros de viagens: “Reúne títulos e autores que desprezam a ideia de turismo e fazem da viagem um modo de conhecimento.” Veja-se o caso do livro do filósofo francês Michel Onfrey, que tem mais de 50 títulos publicados em áreas tão diversas como filosofia, gastronomia ou geografia. Teoria da Viagem é “um ensaio sobre a viagem e sobre o viajante, e o desejo deste na procura do mundo”. Qual é a origem do desejo de viajar? Por que razão nos sentimos mais nómadas ou mais sedentários? “Basta sentirmo-nos nómadas uma vez para sabermos que voltaremos a partir, que a última viagem não será a derradeira”, escreve o autor.

A colecção Terra Incognita conta ainda com os títulos Banhos de Caldas e Águas Minerais, do português Ramalho Ortigão, um guia sobre as termas portuguesas; Breviário Mediterrânico, de Predrag Matvejevitch, e Yoga para Pessoas que não estão para fazer Yoga, de Geoff Dyer. S.S.C.

Viagem Por África

Paul Theroux

Quetzal Editores

16,60€

Teoria da Viagem

Michel Onfrey

Quetzal Editores

13,30€