A UE escolheu, mas o resto do mundo ainda terá uma palavra a dizer

É uma regra, não escrita mas cumprida sem excepções, que subsiste há 75 anos, desde os encontros de Bretton Woods: um americano é presidente do Banco Mundial e, em contrapartida, um europeu lidera o Fundo Monetário Internacional. No entanto, desta vez, há mais motivos do que no passado para pensar que as coisas podem ser diferentes.

Continuar a ler