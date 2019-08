United empata e Benfica conquista International Champions Cup

À distância, na véspera do jogo da Supertaça e à espera do desfecho do Manchester United-AC Milan, em Cardiff, o Benfica celebrou a conquista da International Champions Cup, torneio de pré-temporada no qual somou três vitórias.

Para evitar o triunfo português, numa competição disputada por pontos, o United tinha de bater os italianos por quatro golos de diferença, no jogo deste sábado, que teve lugar no País de Gales. Mas o encontro terminou com um empate (2-2) e os “encarnados” venceram a prova pela primeira vez.

O AC Milan, de resto, tinha sido o último adversário do Benfica no torneio, tendo esse derradeiro triunfo acontecido com um golo a meias entre Adel Taarabt e Lucas Biglia. Antes, a equipa lisboeta tinha derrotado a Fiorentina (2-1) e o Chivas (3-0).

No total, o Benfica fechou a International Champion Cup com a liderança isolada, fruto de nove pontos, mais dois do que somou o Arsenal, actual segundo classificado que ainda pode ser ultrapassado pelo Atlético Madrid. No último jogo da prova, os “colchoneros” defrontam a Juventus e podem, no máximo, chegar aos oito pontos.