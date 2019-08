Lage: “Estar perto do melhor que fizemos a época passada”

Depois de cinco semanas de trabalho, Bruno Lage acredita que o Benfica está pronto para o primeiro desafio da época, o de vencer neste domingo o Sporting no Algarve e conquistar a Supertaça. O técnico “encarnado” mostrou-se satisfeito com a pré-época e considera que o triunfo na International Champions Cup é um sinal de que as coisas têm corrido bem.

“É um prestigio enorme ter vencido a competição, pelo prestigio dos que competiram, mas o mais importante foi a evolução e o trabalho que fizemos nos EUA. Queremos estar amanhã o mais perto possível do melhor que fizemos a época passada”, considerou Bruno Lage.

Para o técnico “encarnado”, ambos os lados terão individualidades com capacidade para resolver, mas considera que o trabalho colectivo será o factor determinante. “Temos de jogar como equipa. Ambas têm jogadores que podem decidir, mas acredito que o trabalho de equipa será sempre o objectivo para ganhar jogos”, reforçou Lage, destacando o sportinguista Bruno Fernandes como “um excelente jogador, um médio que sabe fazer tudo, muito inteligente a atacar a profundidade e com golo”.

Sobre o posicionamento do capitão “leonino” no jogo deste domingo, Bruno Lage diz que está preparado para vários cenários, e não avança com projecções das equipas para a Supertaça, seja do seu lado ou do adversário: “A preparação com jogo é normal e igual aos outros. Todos queremos jogar contra os melhores e o Bruno jogar é um desafio para podermos ser mais competentes. Preparámos o jogo da melhor maneira, mas só sabendo o “onze” e começando o jogo é que saberemos.”

Uma das novidades na convocatória é Carlos Vinícius, avançado que o Benfica contratou neste Verão. O brasileiro não deverá ser opção para o “onze”, mas Lage acredita no seu valor: “Estamos a tentar aproximá-lo dos nossos movimentos ofensivos e defensivos. Já o conhecemos bem e acredito que é um jovem com enorme talento.”

Sobre possíveis dispensas, e sabendo-se da sua preferência por plantéis curtos, Lage prefere dizer que conta com todos os jogadores que ainda estão no plantel: “Sim, quero um plantel curto, mas nunca dissemos o número de jogadores, e queremos que seja competitivo. Conto com todos os que estão, todos têm oportunidades. O ‘onze’ de amanhã será muito diferente do ‘onze’ que estará na última jornada do campeonato.”

Lage falou ainda da saída de bola que muito deu que falar e que até motivou uma indicação do IFAB a dizer que, à luz das alterações às leis de jogo, não era permitida. O técnico do Benfica diz que foi uma ideia que foi sendo trabalhada no treino e que “nunca foi nossa intenção ir contra as leis”.