Europeu de Basquetebol em cadeira de rodas: Portugal conquista bronze na Divisão C

Portugal terminou no terceiro lugar a Divisão C do Europeu de Basquetebol, em cadeira de rodas, após derrotar este sábado a República Checa por 68-56, em partida que decorreu em Sófia, na Bulgária.

Depois de no sábado falhar a qualificação para a final e também a subida à Divisão B, ao perder com a Grécia por 61-57, a selecção nacional reencontrou no jogo de definição do último lugar do pódio a formação checa, que vencia ao intervalo por 34-28.

Na fase de apuramento, o “cinco” português já havia derrotado os checos por 77-52.