Borussia Dortmund conquista Supertaça da Alemanha

O Borussia Dortmund conquistou, este sábado, pela sexta vez na história do clube, a Supertaça da Alemanha, ao vencer o Bayern Munique , por 2-0, no Signal Iduna Park, com golos de Paco Alcácer (48') e Jadson Sancho (69').

Depois de uma primeira parte em que o Borussia mostrou apetência pelo ataque - ainda que não tenha concretizado, muito por culpa de Manuel Neuer -, mas acima de tudo uma boa organização defensiva, coube ao inglês Jadson Sancho decidir um jogo em que começou por assistir Paco Alcácer antes de detonar a defesa bávara em lance individual.

O campeão alemão ainda tentou bater Marwin Hitz, mas outro Manuel... Akanji esteve insuperável, acabando por ser determinante para o desfecho em lances de golo iminente que deixaram o Bayern sem argumentos para evitar a derrota na Supertaça.