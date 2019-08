Argentina conquista no Algarve a Padel Nations Cup

Eram a dupla teoricamente mais forte e confirmaram no court algarvio o favoritismo. Carlos Daniel Gutiérrez, actual líder do ranking da Word Padel Tour (WPT), e Juan Tello, nº 20 do mesmo circuito internacional, venceram na madrugada deste sábado a parelha formada pelos espanhóis Alejandro Galán Romo e Ignacio González Gadea e garantiram a quarta vitória da Argentina na Padel Nations Cup. Portugal, que foi representado por Miguel Oliveira e Vasco Pascoal, terminou no quarto lugar após perder com o Brasil.

Depois de na véspera terem sentido algumas dificuldades na meia-final contra Portugal - Miguel Oliveira e Vasco Pascoal conseguiram vencer o primeiro set, por 6-3 -, “Sanyo” Gutiérrez e Juan Tello, que na Vale do Lobo Tennis Academy jogaram juntos pela primeira vez, protagonizaram um excelente espectáculo contra Galán, n.º 5 do ranking mundial, e Gadea, 28.º da WPT.

Como se previa, o duelo entre argentinos e espanhóis foi equilibrado, e teve momentos de enorme qualidade, mas nos momentos decisivos Gutiérrez e Tello foram mais fortes, acabando por vencer por 7-6 e 7-6, com 10/8 e 8/6 nos tie-breaks, um jogo que apenas terminou na madrugada deste sábado.

Antes da final da Padel Nations Cup, os actuais campeões nacionais Miguel Oliveira e Vasco Pascoal, que há um ano tinham defrontado na final do torneio a Espanha, não tiveram qualquer hipótese contra Pablo Lima, que há um ano era o n.º 1 mundial (actual a 6.ª do WPT), e Lucas Campagnolo (n.º 23).

Oliveira e Pascoal, n.ºs 65 e 111 do WPT, respectivamente, foram batidos de forma clara em dois sets (6-2 e 6-1) e têm agora uma curta viajem até Mijas, no sul de Espanha, onde já na manhã neste domingo Pascoal, ao lado do espanhol Francisco Jurado Sosa, irá disputar a primeira ronda da pré-qualificação do Mijas Open 2019, prova do circuito WPT. Oliveira, fazendo parelha com Christian Fuster, entrará em acção apenas na tarde de segunda-feira, defrontando uma das duplas apuradas da pré-qualificação.