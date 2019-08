O ritual acabou

Era um festival singular. Festival urbano, no fim do Verão, de baixo preço ou gratuito, dedicado quase em exclusivo à música portuguesa. Não há muitos assim e quando o Ritual surgiu, em 1992, no molhe da Foz, não havia quase nada e o festival foi-se entranhando como um ritual da cidade. Era o ponto de reencontro para os amigos que se tinham espalhado ao longo do Verão e uma oportunidade de eleição para ficar a par do que de melhor subia ao palco feito em português. Uma história que acabou: a Câmara do Porto acabou com o festival por "um conjunto de circunstâncias".

Vale a pena enumerar alguns nomes, para se ficar bem com uma ideia de como foram poucos os que, durante 25 anos faltaram à chamada: Blind Zero, Ornatos Violeta, Tarântula, Cães Vadios, Tennesse Boys, Fé de Sábio, Ecos da Cave, Bad Legacy, Tédio Boys, Bramma, Repórter Estrábico, Mão Morta, Dead Combo, Clã, Zero Amarelo, Legendary Tiger Man, Linda Martini, Virgem Suta, W. C. Noise, Batida, Cool Hipnoise, Blasted Mechanism, X-Wife, Primitive Reason, Cosmic City Blues, Orelha Negra, The Gift, Pop Dell Arte, Pluto, Os Pontos Negros, Mesa, Belle Chase Hotel, Sam The Kid, Capicua, Diabo na Cruz...

O arranque, como lembrou um dos fundadores, o jornalista Ricardo Alexandre, num post no Facebook, surgiu de uma provocação à Câmara do Porto sobre a forma de uma crónica na revista Ritual, acusando-a de nada fazer pela música portuguesa. “Quase de imediato, fomos chamados à autarquia e o repto foi mais ou menos este: se têm queixas e dizem que há um vazio, apresentem propostas e façam. Bons tempos. E assim foi.”